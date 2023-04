Zweminstructrice toont in video waarom je beter geen blauwe zwemkleding koopt voor je kind

Met de zomer in aantocht gaan ouders wellicht al op zoek naar zwemkleding voor hun kleinste kinderen. Hoewel de zomerse en felle kleuren vaak schattig of in de mode zijn, moet je toch oppassen met welke kleur je kiest. Zweminstructrice Nikki Scarnati uit Tennessee legt uit waarom je bijvoorbeeld best geen blauwe badpakken of zwembroeken koopt voor je kind. “Ik ben nog geen moeder, maar dit ga ik zeker onthouden”, zegt een kijker op TikTok.