Inbraak en inbraakpoging in Alken

Alken

Vrijdag rond 3.15 uur is in een garage aan een huis in de Bosveldstraat ingebroken. De daders sloegen een raam in om binnen te geraken. Ze stalen twee fietsen.

Even voor middernacht was er al een melding van een inbraakpoging in de Professor Asnongstraat binnengekomen. Onbekenden waren via de achtertuin tot aan een huis geslopen. Ze werden daar opgeschrikt door de bewoners en vluchtten weg. mm