Voormalig Milan-talent verdedigt De Ketelaere: “Charles ziet voetbal zoals gewone stervelingen het niet kunnen begrijpen”

Axel Campeol, een voormalige jeugdspeler van AC Milan, heeft het in een interview met Gazzetta dello Sport opgenomen voor Charles De Ketelaere. Hij speelde met de nationale jeugdploegen van Italië tegen de ex-speler van Club Brugge en was toen onder de indruk van hem.

Axel Campeol werd opgeleid bij AC Milan en speelde er tot de U19. Daarna ging hij naar Sampdoria en intussen is hij gestopt met voetballen. Hij kwam ook uit voor de jeugdelftallen van Italië en het is als voormalig Italiaans jeugdinternational dat hij het opneemt voor zijn quasi-generatiegenoot Charles De Ketelaere, die het moeilijk heeft in zijn eerste seizoen bij de Rossoneri na zijn overgang van Club Brugge.

“Er zijn spelers zoals André Silva (de Portugees mislukte bij Milan en intussen bij RB Leipzig speelt, red.) met monsterlijke kwaliteiten, maar voor wie het om een onverklaarbare reden niet lukte bij Milan”, aldus Campeol.

“Ik ben een beetje bang dat dat nu met Charles gebeurt. Ik ken hem omdat ik tegen hem heb gespeeld in de nationale ploeg. Hij speelde twee jaar onder zijn leeftijd en ik kan je zeggen: hij ziet voetbal zoals jij en ik en gewone stervelingen het niet kunnen begrijpen. Dus ik ben het eens met de club dat ze hem vertrouwen geven en geduld hebben. Al die woede van sommige mensen tegen een jongeman die uit een heel andere realiteit komt en zich probeert aan te passen, begrijp ik niet.”