ROYALS. Willem-Alexander zit tien jaar op de troon en prins Albert verbouwt

Met Pasen in het vooruitzicht deden heel wat royals het deze week wat rustiger aan. Ook bij de enkelingen die op Instagram wel van zich lieten horen, liepen activiteiten duidelijk aan een trager ritme. Kijk mee!

Koning Willem-Alexander zit dit jaar alweer tien jaar op de troon. Hoe dat decennium verliep en welke obstakels hij tegenkwam doet hij de komende weken honderduit uit de doeken in de podcast Door de ogen van de koning.

Hoewel koning Charles dezer dagen wellicht heel wat te doen heeft met zijn kroning, maakte hij deze week tijd voor een bezoekje aan een bakkerij in het gezelschap van Camilla.

Prins Albert van Monaco leeft momenteel op een werf, want het koninklijk paleis wordt gerenoveerd.

Ja hoor, ook in Denemarken is de lente aangebroken als we de foto’s van de royals mogen geloven.

De Zweedse prins Carl Philip en prinses Sofia waren deze week in New York, waar ze present tekenden op de World Dyslexia Assembly en verschillende lezingen rond het thema bijwoonden.

Hij plantte deze week nog bomen met zijn vader, maar prins William heeft nu ook officieel bevestigd dat hij en prinses Kate de paasmis in St. George's Chapel in Windsor zullen bijwonen − voor het eerst sinds het overlijden van koningin Elizabeth en voor het eerst als prins en prinses van Wales. Of ook hun kinderen van de partij zullen zijn, werd niet bevestigd.