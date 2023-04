Twee jaar voorwaardelijk voor onthaalmoeder die baby schudde

De feiten speelden zich in september 2017 af in Namen, op een niet nader bepaalde dag. De vrouw ving al een twaalftal jaar thuis dagelijks vijf kinderen op. Tijdens de rechtbankzitting in februari had de vrouw ontkend dat ze de baby doorheengeschud had. “‘s Ochtends ging alles goed, maar na de middagdut was hij futloos. Ik stuurde een sms naar de ouders.”

Na de feiten had ONE, de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin, de overeenkomst met de vrouw geschrapt, omdat ze volgens de dienst de 112 had moeten bellen, gezien de gezondheidstoestand van het kind. Bij aankomst van de ouders waren de ogen van de baby weggedraaid. Het kindje lag verkrampt op een speeltapijt.

Het kindje werd eerst naar een ziekenhuis in Namen overgebracht, maar omdat het er erg aan toe was, werd het naar een ziekenhuis in Luik overgeplaatst. Daar bevestigden de artsen een shakenbabysyndroom, met onder meer onderhuidse bloeduitstortingen, hersenoedeem en bloedingen in het oog. Tijdens verhoor wees de leugendetector leugenachtige antwoorden aan.