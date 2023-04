Twee jaar cel voor snelheidsduivel die opnieuw geflitst werd ondanks levenslang rijverbod

De Leuvense correctionele rechtbank heeft ook in beroep de gevangenisstraf van twee jaar bevestigd voor een man die ondanks zijn rijverbod opnieuw geflitst werd. De beklaagde tekende beroep aan tegen een beslissing van de politierechtbank, maar liet dan verstek gaan bij de behandeling van het beroep.

Jean-Claude R. liep op 19 juli 2020 opnieuw tegen de lamp voor te snel rijden. Op de E40 ter hoogte van Hoegaarden werd hij geflitst met een gecorrigeerde snelheid van 142 kilometer per uur. Op dat moment reed hij rond ondanks een levenslang rijverbod dat was ingegaan in mei 2017.

Dat rijverbod was er niet zomaar gekomen. R. werd al twaalf keer veroordeeld voor verkeersinbreuken, naast nog zeven andere strafrechtelijke veroordelingen. “Uit zijn verleden kan worden afgeleid dat R. hardleers is, zijn houding getuigt van een misprijzen van gerechtelijke uitspraken”, verwoordde de rechtbank.

Behalve tot de celstraf, die effectief is, werd de man ook veroordeeld tot 6.800 euro boete en een nieuw levenslang rijverbod.