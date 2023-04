Varkensvlees laatste maanden fors duurder, melk dan weer goedkoper

In februari bedroeg de gemiddelde afzetprijs van varkensproducten 163,5 euro per 100 kilogram. In één maand tijd gaat om een stijging met meer dan 16 procent. Exact een jaar eerder bedroeg de gemiddelde prijs zelfs maar 79,3 euro.

Dat de prijzen van varkensvlees stijgen, komt omdat varkensboeren uit “een zeer diepe crisis” komen, legt Boerenbond-woordvoerster Nele Kempeneers uit. Ze hadden te maken met hoge kosten voor voer en energie, terwijl ook de varkenspest om zich heen greep. Daardoor wierpen sommige boeren de handdoek in de ring, waardoor er nu minder aanbod is.

Opvallend is ook dat groenten uit serreteelt fors duurder zijn. Zo gingen de gemiddelde afzetprijzen van komkommers, kropsla en tomaten in februari met respectievelijk 57, 43 en 67 procent omhoog. “Bij de groenten onder glas speelt het effect van de hoge prijzen voor energie en bijvoorbeeld meststoffen, waardoor sommige telers ervoor gekozen hebben om een tijdje geen groeten te kweken en er dus te weinig aanbod is”, aldus Kempeneers. “Maar de serres zijn weer opgestart, dus de situatie zal niet aanhouden.”

Melk goedkoper

Onder de landbouwproducten is er ook een uitschieter in de andere richting. De gemiddelde afzetprijs van melk bedroeg in februari 43,9 euro per 100 kilogram, een daling met 8,5 procent in vergelijking met januari.

“We komen uit een periode van hoge melkprijzen”, zegt Kempeneers. De wereldmarkt kende een periode van hoge vraag en een aanbod dat niet kon volgen, maar intussen zijn de voorraden gevuld. “China importeert bijvoorbeeld veel minder. Het land heeft voldoende stock en wacht op nog lagere prijzen.” Daarnaast is er ook meer productie. Door het groene voorjaarsgras produceren koeien meer melk, legt Kempeneers uit.