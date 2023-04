Klinkt vertrouwd? Red Lion Vincent “The Wall” Vanasch ontpopt zich tot held van Keulen na shoot-outs

Rot-Weiss Keulen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Euro Hockey League. Het won na shoot-outs van Hamburger Polo Club. Onze landgenoot Vincent Vanasch was de grote held bij Keulen. De doelman van de Red Lions werd in de shoot-outs geen enkele keer gepasseerd (3-0). Vanasch kan de eerste speler ooit worden die de competitie wint met drie teams uit drie verschillende landen. Vanasch, die als bijnaam The Wall heeft, was al meermaals de grote held bij de nationale ploeg, laatst nog in de shoot-out tijdens de halve finale van het WK tegen Nederland.