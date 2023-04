Voorzitter Marc Leemans blijft tot 2025 aan de slag bij ACV: “Kritiek was een lynchpartij”

De christelijke vakbond heeft al beslist tot ontslag van voorzitter Marc Leemans, nadat die bekendmaakte zijn mandaat te willen neerleggen eind dit jaar. Dat zegt hij zelf in een interview met Visie, het tijdschrift van ACV, CM en beweging.net. Zijn opzegperiode duurt tot begin 2025.

Leemans maakte eind februari bekend dat hij eind dit jaar wil stoppen als voorzitter van het ACV. Tegen de zomer wil de vakbond een nieuwe voorzitter aanduiden. Zijn ontslagregeling leverde hem veel kritiek op, omdat hij gebruikmaakt van SWT – het vroegere brugpensioen – en dat volgens critici in onderling overleg gebeurde. Een voorwaarde van SWT is dat men ontslagen moet worden, terwijl het hier Leemans zelf is die aangaf te stoppen, aldus de kritiek.

In het interview met Visie heeft Leemans het over een “lynchpartij” op zijn persoon. “Sommige politici en opiniemakers proberen mij, de vakbond, en bij uitbreiding het sociaal overleg een rekening te presenteren voor wat het ACV en ikzelf altijd hebben verdedigd.”

“Sommigen hebben liever dat ik nog langer blijf”

Een ontslagvergoeding wordt nooit uitbetaald bij het ACV, dus Leemans gaat zijn opzegperiode helemaal presteren, tot begin 2025. “Dan ben ik 64 en heb ik 42 jaar loopbaan op de teller, maar blijkbaar hebben sommigen liever dat ik nog langer blijf. Dat had ik niet verwacht.”

Tijdens die opzegperiode gaat hij zich inzetten waar de vakbond hem nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld de Internationale Arbeidsorganisatie zijn, of het introduceren van nieuwe afgevaardigden in de wereld van het sociaal overleg.

Heisa

De heisa toont volgens de ACV-voorzitter aan hoe ver sommige politici en experten verwijderd zijn van de realiteit op de werkvloer. “Heel veel mensen kunnen niet langer werken zonder begeleidende maatregelen”, merkt hij op, verwijzend naar 500.000 langdurig zieken. “Dankzij het overleg tussen vakbonden en werkgevers zijn er gelukkig nog landingsbanen en SWT.”

De sociale partners beslisten om SWT en landingsbanen te verlengen. “Het zijn de beste opties voor een waardig einde van de loopbaan, zeggen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties unisono. De deur naar een landingsbaan en SWT mag niet dicht, anders blijf je alleen met invaliditeit en ziekte over”, aldus Leemans over die verlenging.