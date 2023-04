Griekenland maakt honderden stranden rolstoelvriendelijk

Griekenland gaat bijna driehonderd stranden toegankelijk maken voor mensen die minder mobiel zijn, bijvoorbeeld omdat ze in een rolstoel zitten. Naast onder meer vlonders, kleedruimtes en wc-hokjes komen er ook speciale stoelen op rails waar mensen zichzelf vanaf het strand in zee kunnen rijden.

Minister van Toerisme Vasilis Kikilias heeft tijdens een persconferentie over het project benadrukt dat toegang tot de zee een mensenrecht is, bericht de Griekse krant Kathimerini. Het idee erachter is dat iedereen van de zee kan genieten. Daarnaast hoopt Griekenland er ook toeristen mee te trekken.

Bijna 150 stranden zijn volgens de krant al toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers of mensen die vanwege bijvoorbeeld ouderdom, zwangerschap of ziekte te maken hebben met mobiliteitsproblemen. Het project kost 15 miljoen euro en wordt gefinancierd door zowel Griekenland als de Europese Unie.