Grote drukte op snelwegen bij start lang paasweekend: avondspits is al begonnen

“Het stond in de sterren geschreven”, vertelt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Vrijdagochtend is de ochtendspits doorgaans de rustigste van de werkweek, daartegenover staat dat de vrijdagavondspits de drukste is. Dat is nu niet anders”, aldus Bruyninckx.

Om 8.30 uur stond er ‘maar’ 20 kilometer file op alle Vlaamse snelwegen. Maar sinds 10.30 uur swingt de filebarometer de pan uit, ver boven het normale. De typische, al drukke vrijdagavondspits wordt vandaag aangedikt door het verlengde paasweekend dat voor de deur staat en de vele mensen die op weekend vertrekken.