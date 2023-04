Staat Bachmoet op het punt te vallen? Inlichtingendiensten spreken van “Russische terreinwinst”

Russische troepen hebben de voorbije dagen aanzienlijke terreinwinst geboekt in de oost-Oekraïense stad Bachmoet. Dat melden de Britse inlichtingendiensten in een dagelijkse update.

De Russen zijn intussen wellicht opgerukt tot in het centrum van de stad, en hebben de westelijke oever van de rivier Bachmoetka ingenomen. Daarmee komt waarschijnlijk een voor de Oekraïners belangrijke bevoorradingsroute in gevaar.

Nadat de Russen sinds eind maart nog nauwelijks vooruitgang boekten in Bachmoet, verhoogde het land de militaire aanwezigheid in het gebied aanzienlijk, en zette het meer artillerie in. De Britten achten het ook mogelijk dat de spanningen tussen de reguliere Russische strijdkrachten en de huurlingen van de Wagner Group zijn verminderd, en dat beide partijen weer beter samenwerken.