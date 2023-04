INHAALSPEELDAG. Derby in Kortessem, Zelem aast op periodetitel

Drie (inhaal)wedstrijden staan er dit weekend in de Limburgse voetbalreeksen op het paasmenu. Blikvanger is de derby Kortessem-Vliermaal in 3C, al wordt het ook uitkijken naar Zelem-Zepperen-Brustem B in 4A. Dat duel werd in de heenronde overschaduwd door racistische uitspraken aan het adres van een speler van Zepperen-Brustem B. Bij winst neemt Zelem een optie op de tweede periodetitel. Lees hier alle ploegnieuws van de inhaalwedstrijden in de Limburgse voetbalreeksen van dit weekend.(fava/edst/kj)