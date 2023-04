Van zwemmen tot atletiek en schermen: in Heers schuilt heel wat jeugdig sporttalent

Tijdens de jaarlijkse kampioenenviering in Heers zette de sportraad alle lokale sporthelden in de schijnwerpers. Per Jaenen (12) werd gekroond tot Sporter van het Jaar voor zijn mooie zwemprestaties.

“Na onze algemene vergadering huldigden we alle kampioenen uit de gemeente in buurthuis ’t Paenhuijs”, zegt Katleen Houben van de dienst Vrije Tijd. Heers blijkt over heel wat jeugdig sporttalent te beschikken. “Opvallend is dat we veel jeugdkampioenen hebben in de meest uiteenlopende sporttakken, zoals zwemmen, schaatsen, motorcross, atletiek en schermen. De kampioenen ontvingen een cadeaucheque van 25 euro van de gemeente en de jeugdsporters kregen ook nog een medaille en een gadget.”

Daarnaast koos de sportraad opnieuw voor een ‘Sporter van het jaar’, een inwoner die binnen zijn of haar sporttak een bijzondere prestatie heeft geleverd. Voor 2022 mocht het jonge zwemtalent Per Jaenen (12) de trofee mee naar huis nemen. “Per werd vorig jaar vijfvoudig Waals kampioen lange baan en drievoudig Waals kampioen korte baan bij de jongens. Hij behaalde bovendien brons op de 100 meter vlinderslag op het Belgisch kampioenschap lange baan. Hij kreeg van de gemeente een trofee en een cheque van 150 euro cadeau.” (frmi)