Voor de weldadige effecten van een ‘bosbad’ hoef je niet noodzakelijk naar een bos

Geen betere timing dan Wereldgezondheidsdag om uit te pakken met een sensibiliseringscampagne die de positieve effecten van een dagelijkse portie natuur belicht. Althans, dat is toch wat A.S. Adventure gedacht moet hebben toen ze hun Daily Dose of Nature-manifest in gang zetten. Samen met een team onafhankelijke experten en verenigingen − waaronder Prof. dr. Lode Godderis en Natuurpunt − zet de outdoorwinkel daarin de voordelen van een dagelijkse portie natuur in de kijker.

“Een dagelijkse dosis natuur − of het nu een lange boswandeling is, of een ontspannen ommetje in een naburig park − het is een makkelijke én krachtige manier om ons algemene welzijn te verbeteren”, vertelt Tania Noël, Doctoranda in de sociale- en omgevingspsychologie aan de ULiège in het manifest.

Goed voor je mentale en fysieke gezondheid

Want nee, niet alleen het wandelen op zich is goed voor je lijf. En nee, je hoeft niet per se richting een bos te trekken om de voordelen van een portie natuur te ervaren. Zelfs een wandeling door je (kleine) lokale park kan al volstaan om je natuurbatterijen op te laden, zo lang je je maar concentreert op de natuurlijke elementen die je omringen. Bewust kijken naar die ene boom, dat ene bloemetje of die prachtige vogel, dus.

Maar wat doet zo’n natuurbad dan voor je? Wel, eerst en vooral zou je mentale gezondheid er een echte boost van krijgen. “Een groene omgeving vermindert niet alleen fysieke risico’s zoals cardiovasculaire aandoeningen; het kan ook stress, depressie en zelfs psychiatrische aandoeningen helpen voorkomen,” aldus milieu-epidemioloog, prof. dr. Tim Nawrot, hoogleraar milieu-epidemiologie aan de Universiteit Hasselt en KU Leuven. Daarnaast zou een ‘groene break’ tijdens het werk ervoor zorgen dat we productiever zijn, minder stress ervaren én minder angstig zijn.

Net door al die voordelen is het zo belangrijk dat steden en dorpen plaats blijven maken voor parken en extra groen, want 98% van de Belgen woont in een stedelijke omgeving aldus het Daily Dose of Nature-rapport.