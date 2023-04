In Beringen mikken ze op ruim 4.000 plasmadonoren per jaar. — © Sven Dillen

Beringen

In Beringen is vrijdag het tweede donorcentrum van Limburg geopend. In zo’n donorcentrum kan je naast bloed ook plasma doneren. “In 2023 mikken we hier op een 4.000-tal plasmadonaties”, zegt Philippe Vandekerckhove van Rode Kruis-Vlaanderen.