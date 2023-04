Mariabeeld van Zentjeskapel voor de tweede maal vernield

Het Mariabeeld van de Zentjeskapel, langs de weg naar Stramproy, is voor de tweede keer beschadigd. In de kapel komt nu een plexiwand om het beeld te beschermen.

Onbekenden hebben echt wel moeite gedaan om het mooie beeldje te breken. In het verleden had de kapel weinig of geen last van vandalisme. “Het kapelletje ligt in een grote, open landbouwzone. Dus ze zijn speciaal naar het kapelletje gekomen om het beeld te vernielen. De daders moeten de handen door de tralies gestoken hebben om het kapot te slaan. Moedwillige vernieling. Wat bezielt iemand om dit te doen?”, vraagt Friedo Steensels van de kerkraad zich af. Diezelfde kerkraad gaat op zoek naar een passend beeld om het vernielde exemplaar te vervangen. (rdr)