Een bijzonder dure misser...Bocholt vergeet aanvangsuur door te geven en krijgt zo forfaitnederlaag in play-offs van het handbal

De Belgische handbalbond heeft Sezoens Achilles Bocholt een forfaitnederlaag toegediend in de play-offs. De Limburgers zouden op Paasmaandag op de derde speeldag voor eigen volk tegen Wezet spelen, maar vergaten een aanvangsuur door te geven. Dat is in strijd met het bondsreglement. Een poging tot compromis tussen beide ploegen mislukte, waardoor de bond verplicht werd het reglement strikt toe te passen.

De beslissing werd vanmorgen genomen in een spoedzitting van het Secretariaat-Generaal van de KBHB. Het bondsreglement 613 D bis stelt dat de thuisclub tenminste acht dagen op voorhand dag en uur van de wedstrijd moet meedelen. Dat gebeurde niet.

“Het is niet de eerste keer dat een dergelijke inbreuk wordt vastgesteld”, gaf secretaris-generaal Dries Boulet aan. “Maar in het verleden hebben we het reglement nooit strikt moeten toepassen omdat er altijd, ook al was de deadline verstreken, een compromis tussen beide clubs gevonden werd. In dit specifieke geval wenst de bezoekende club Wezet niet in te gaan op het voorstel om alsnog een onderling akkoord te sluiten. Daarom zien we ons genoodzaakt om het reglement strikt toe te passen waardoor Bocholt de wedstrijd met een forfaitscore verliest.”

Bocholt volgde vorige week zaterdag zichzelf nog op als bekerwinnaar bij de mannen. Het won eerder dit seizoen ook de BENE-League. In de nationale play-offs is er zaterdag op de tweede speeldag Wezet-Sporting Pelt en Hubo Handbal-Bocholt.