Hoe moet het voetbal van de toekomst eruitzien? Dat is aan Zidane, Mourinho en Klinsmann

De ‘UEFA football board’ werd dinsdag in Lissabon door het uitvoerend comité van de UEFA goedgekeurd. De eerste bijeenkomst van de raad is op 24 april voorzien in Nyon, in de rand van de finale van de Youth League. De “UEFA football board” zal brainstormen over wijzigingen van de reglementen of de organisatie van het voetbal, ideeën die vervolgens kunnen omgezet worden in ‘wetsontwerpen’.

De raad zal geleid worden voor de voormalige Kroatische spelmaker van AC Milan Zvonimir Boban, hoofd voetbal bij de UEFA. Hij wordt bijgestaan door de Italiaanse UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti.

Naast Boban, Zidane, Mourinho en Ancelotti zullen nog enkele grote namen input geven in de “UEFA football board”: de Nederlander Ronald Koeman, de Deen Michael Laudrup, de Tsjech Petr Cech, de Duitsers Jürgen Klinsmann, Rudi Völler en Philipp Lahm, de Portugees Luis Figo, de Italianen Paolo Maldini en Fabio Capello, en de Engelsman Gareth Southgate.