Onderzoek gevraagd naar gezondheidsrisico’s voor omwonenden van Brussels Airport

Het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft op vraag van de Nederlandse overheid voor acht types kankerverwekkende vluchtige stoffen berekend wat de massastroom (de uitstoot per uur) is door de vliegtuigen die landen en opstijgen op Schiphol. Uit het onderzoek blijkt dat voor zeven van de acht onderzochte stoffen de uitstoot door het vliegverkeer op en rond Schiphol met een factor 100 tot zelfs 3.000 keer hoger ligt dan de geldende Nederlandse normen voor industriële bedrijven.

Volgens Jasper Wouters van Bond Beter Leefmilieu zijn de uitstootcijfers door de vliegtuigen niet een-op-een te vergelijken met de uitstootcijfers door de industriële bedrijven. “De uitstoot door de bewegende vliegtuigen wordt over een grotere oppervlakte verspreid dan bij een stilstaande schouw. Dat betekent dat meer verdunning optreedt, maar ook dat meer mensen blootgesteld worden aan deze stoffen”, verklaart hij. “De uitstoot is bovendien het grootst wanneer de vliegtuigen stilstaan, rijden of dalen, waardoor ook de werknemers van de luchthaven ernstige gezondheidsrisico’s lopen.”

BBL wil dat er ook in ons land een gelijkaardig onderzoek komt. “De overheid heeft de plicht de omwonenden en de werknemers te informeren over en te beschermen tegen de eventuele gezondheidsrisico’s die ze lopen”, meent Wouters. Eerder deze week bleek nog uit een studie van BBL dat de vliegtuigen op Brussels Airport zorgen voor sterke hinder voor 220.000 omwonenden. De kosten van de gezondheidsschade zouden jaarlijks oplopen tot meer dan 1 miljard euro.

Minister Demir laat weten dat ze de vraag van Bond Beter Leefmilieu zal bespreken met de bevoegde minister voor Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V).