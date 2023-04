Oude pastorij in Kozen krijgt nieuw leven: Stef (20) tovert tuin om tot zomerbar

De pastorij van Kozen stond al jaren leeg, maar nu blaast Stef (20) het gebouw nieuw leven in met een zomerbar in de tuin. — © len

Het opvallend gele pastorijgebouw van Kozen staat al enkele jaren te verkommeren, maar daar brengt Kozenaar Stef Motmans (20) nu verandering in. De prille twintiger heeft plannen om er een tapasbar te beginnen en start deze zomer alvast met een zomerbar in de tuin.

Na jaren van leegstand is er weer leven in de pastorij van Kozen. Dat is te danken aan Stef Motmans (20), die zelf ook in Kozen woont. Met ‘Tapastorie’ wil de jonge twintiger een tapasbar openen in het opvallend gele gebouw. “Maar het gaat nog heel wat inspanningen vragen om van het pastorijgebouw een echte zaak te maken”, zegt Stef. “Omdat er in Kozen weinig te beleven valt, starten we alvast met een pop-upzomerbar in de tuin. Daar hebben we een grote tent, twee caravans en een mobiele pizzaoven neergepoot.”

Naast tapas biedt de zomerbar ook een ruime drankenkaart, kleine gerechtjes en zoetigheden zoals ijsjes of pancakes aan. “Mijn papa, mama en mijn zussen springen bij in de zomerbar”, vertelt Stef. “Daar ben ik heel blij om. Maar ik ben ook al mijn familieleden en vrienden dankbaar die me geholpen hebben om deze zomerbar te realiseren. We zijn alvast goed gestart en we gaan ook wekelijks voor leuke extra’s zorgen. Elke week komen er bijvoorbeeld nieuwe springkastelen voor de jonge bezoekers. Voor de volwassenen willen we hier één of twee keer per maand optredens organiseren.”

Voor de opening van zijn zomerbar kan Stef rekenen op de hulp van zijn ouders en zussen. — © len

Renoveren

Burgemeester Dries Deferm kwam de zaak officieel openen. En ook hij is enthousiast. “Het is natuurlijk een mooie locatie”, zegt Deferm. “En met Tapastorie hebben ze ook een heel leuke naam gekozen. Ik wens hen alle succes toe. Ik hoop dat ze Kozen, en bij uitbreiding Nieuwerkerken, wat meer op de kaart kunnen zetten.”

Ook de kerkfabriek is blij dat ze met Stef eindelijk een nieuwe huurder hebben voor de pastorij. “We moeten immers als een goede huisvader handelen en ervoor zorgen dat het gebouw uit 1718 onderhouden blijft”, zegt Louis Adriaens van de kerkfabriek. “Met het huurgeld dat we nu krijgen, zullen we het gebouw renoveren en zorgen we voor nieuwe ramen en verwarming.”

Info: de zomerbar in de tuin van de pastorie in Kozen is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 12 uur tot 22.30 uur, in de vakanties opent Tapastorie ook op woensdag en donderdag vanaf 15 uur