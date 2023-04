Familie van barones Mimi Ullens verstopt zich achter paraplu’s bij beladen begrafenis

Iets voor 11u kwam de rouwstoet met lijkwagen voorop toe aan het kerkje in Ohain. De familie volgde in verschillende wagens. Bij het uitstappen zorgden paraplu’s ervoor dat de familie ver weg bleef van het oog van de camera’s en nieuwsgierigen. De plechtigheid is momenteel in volle gang. Mimi Ullens werd vorige week woensdag op 70-jarige leeftijd doodgeschoten door haar stiefzoon Nicolas. Hij zit momenteel in de gevangenis.