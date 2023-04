Twee Israëlische vrouwen gedood bij aanval op bezette Westelijke Jordaanoever

Het Israëlische leger bevestigde dat een voertuig werd aangevallen in Hamra, in een regio die Israël sinds 1967 bezet. Meer details over de identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict laait weer op. Israël voerde donderdagavond en -nacht aanvallen uit op de Gazastrook en buurland Libanon, als vergelding voor raketaanvallen vanuit Libanon eerder op de dag.

Groot-Brittannië roept intussen op tot rust. “Het moment is gekomen voor alle partijen om te de-escaleren”, aldus minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly. Hij veroordeelde het geweld tegen Israël, maar was ook kritisch voor het Israëlische politieoptreden in de Al-Aqsamoskee.