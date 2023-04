Auto brandt uit in Riemst

Riemst

Op de Bilzersteenweg in Riemst is er vrijdagmiddag verkeershinder geweest nadat een auto vuur vatte. De chauffeur zag witte rook onder de motorkap uitkomen en zette zijn auto aan de kant. De brandweer had het vuur snel geblust. Niemand raakte gewond. Het werkmateriaal dat in de koffer zat, werd er op tijd uitgehaald. De voorkant van de auto is helemaal uitgebrand. mm