Balenciaga doet het weer: handtas met ingebouwde handschoen is centrum van spot

Het accessoire in kwestie is een handtas, die je klaarblijkelijk alleen over je rechterschouder kan dragen. De reden? Er zit ook een armbedekkende handschoen aan vast.

LEES OOK:

Voorwaarden voor aankoop

De tas komt in twee kleuren, zwart en Barbie-roze, en is gemaakt van kalfsleder. Liefhebbers halen hem voor een luttele 3.400 euro in huis, en er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een eventuele aanschaf. Zo moet je je tas steevast rechts dragen en ben je best geen al te grote zweter, tenzij het je niet stoort dat je designertas onder de zweetsporen zit. Wij zijn alvast benieuwd naar de volgende opvallende release van Balenciaga.