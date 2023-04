Ontslagen CEO Peter Bossaert gaat in de tegenaanval en dagvaardt Voetbalbond: “Onaanvaardbaar dat ze mijn reputatie te grabbel gooien”

Peter Bossaert, opzij gezet als CEO van de Voetbalbond, dagvaardt zijn ex-werkgever. “Het is onaanvaardbaar dat de Voetbalbond mijn goede naam en reputatie te grabbel gooit”, verklaart de voormalige CEO van de KBVB in een persbericht.

De Belgische voetbalbond maakte op 23 maart het ontslag van CEO Peter Bossaert bekend. Bossaert lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. Zijn contract werd met onmiddellijke ingang beëindigd.

Bossaert ontkent echter dat hij fouten heeft gemaakt. “De contractbesprekingen zijn helemaal volgens het boekje verlopen”, doorbreekt Bossaert na twee weken het stilzwijgen. “Begin 2022 kwam er een aanpassing van mijn contract via een addendum, in overleg met de voorzitter en de vicevoorzitter van de KBVB. Dat verliep volgens dezelfde werkwijze als in 2018, wanneer mijn initiële contract met de voetbalbond ondertekend werd.”

“Het addendum voorziet helemaal geen verhoging van de contractueel overeengekomen vergoeding”, zo klinkt het verder. “Het addendum beoogde het behoud van de vergoeding, gelet op de inflatie. Wat de jaarlijkse bonus betreft, werden in het addendum targets voorzien, terwijl die in het initiële contract ontbraken.”