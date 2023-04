Parket wil zes mensen vervolgen voor verduisteren van 2,5 miljoen van ex-mijnwerkers

Behalve de toenmalige voorzitter van de vereniging en mijnwerkersheld Michel Dylst wil het Limburgse parket ook zijn ex-vrouw Suzanne V.G., zijn goede vriend Herman M., Toenmalige medebestuursleden Erik J. en Robert C. en ex-mijnwerker en goede vriend Constant D. voor de rechtbank brengen. Het gaat onder meer om verduistering, misbruik van vertrouwen en schriftvervalsing.

Veertien mensen stellen zich burgerlijke partij in de zaak. Martin Jacobs, Eddy Huybrechts en Franco Gasparella zakten af naar Hasselt. “We zijn hier als steun aan alle gedupeerden. Nu we weten hoe Dylst en co misbruik maakten van de onvoorwaardelijke steun van duizenden mijnwerkers zijn we gedegouteerd. We zijn blij dat de onderzoekers deze fraude naar boven brachten. Alle gedupeerden in dit verhaal verdienen de waarheid. Ze moeten weten dat al die smeekbedes om geld geen goede zaak hebben gediend, maar ervoor gezorgd hebben dat anderen zich op grote schaal persoonlijk konden verrijken. Het is jammer dat de goede naam, die we de laatste jaren hadden, werd besmeurd.”

Omdat de advocaten van Michel Dylst en Robert C. bijkomend onderzoek vragen, loopt de zaak vertraging op. De burgerlijke partijen vinden dat niet erg. “We zijn blij dat de fraude aan het licht is gekomen. Dat nu het gerecht zijn werk mag doen”, aldus de vroegere kompels.