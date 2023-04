DEBAT. Vacatures speciaal voor mensen met een functiebeperking, is dat een goed idee?

De overheid wil graag meer personen met een functiebeperking in dienst nemen. Daarom besloot minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) om bepaalde vacatures specifiek open te houden voor personen met een functiebeperking. Wij vragen ons af wat jij daarvan vindt.

Er zijn te weinig personen met een functiebeperking werkzaam bij de overheid. De regering legde zichzelf een streefdoel op van drie procent, maar in 2022 was maar iets meer dan een procent van de ambtenaren iemand met een functiebeperking. Minister De Sutter wil daar verandering in brengen door bepaalde vacatures uit te schrijven waar enkel iemand met een beperking voor kan solliciteren. Wij vroegen ons af wat jij van deze maatregel vindt.

Ben of ken jij iemand met een functiebeperking die voor de overheid werkt?