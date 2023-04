Houston, we have a problem... wedstrijd van Zizou Bergs uitgesteld door regen en er is nog meer nattigheid op komst

Voor de tweede opeenvolgende dag kon er donderdag vanwege regen nauwelijks getennist worden op het ATP-graveltoernooi in het Amerikaanse Houston. De achtste finale tussen Zizou Bergs (ATP 167) en de Chileen Cristian Garin (ATP 74) werd verplaatst naar vrijdag, komende nacht Belgische tijd dus. Vraag is of ze hun wedstrijd zullen kunnen afwerken, want er wordt meer regen voorspeld.

De organisatoren van de Houston Open, een graveltornooi, zijn de wanhoop nabij. Na een korte droge periode op donderdag, waarin een paar wedstrijden even konden doorgaan, speelde de regen opnieuw spelbreker.

De tweederondewedstrijd tussen John Isner en Gijs Brouwer moest worden stilgelegd en intussen moet er zelfs nog een eersterondewedstrijd gespeeld worden: die tussen Max Purcell en Daniel Altmaier, een partij die intussen al meerdere keren is stilgelegd.

Zizou Bergs en Garin spelen in principe komende nacht de tweede partij op Court 3, maar het is nog maar de vraag of het zover komt, want de weersvoorspellingen voorzien meer nattigheid, al zou er ook een droge periode moeten zijn.

De winnaar van het duel tussen Bergs en Garin zou later op de dag nogmaals in actie moeten komen in de kwartfinales.

Bergs werd als lucky loser opgevist nadat de Amerikaan Brandon Nakashima (ATP 44) afhaakte. Die was als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, zodat Bergs meteen in de achtste finales aan de slag mag.