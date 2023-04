Kans op scheiding daalt als mannen de lotto winnen, maar stijgt (even) bij vrouwen

Liefde en trouw, in voor- en tegenspoed. Het zijn mooie beloften waarmee geliefden het huwelijksbootje instappen, maar de praktijk is weerbarstig. Dat geldzaken huwelijken kunnen ondermijnen was al lang bekend; gekibbel over geld leidt maar al te vaak tot spanningen. Maar in welke mate, is lastig te onderzoeken. Je kunt moeilijk een experimenteel onderzoek doen waarbij je een groep mensen in weelde laat leven en waar je een controlegroep tegenover plaatst die je aan financiële misère blootstelt. Mensen zijn geen laboratten.

Maar Zweedse en Amerikaanse economen en demografen vonden een creatieve manier om toch inzicht te krijgen in de kwestie. Ze vroegen zich af wat het effect van ­financiën is op gezinsvorming en -uitbreiding. Zijn mensen die hun financiën goed op orde hebben zonder zich uit de naad te moeten werken, meer geneigd om te trouwen of getrouwd te blijven en om (meer) kinderen te krijgen? Ze ­bekeken hoe de gezinssituaties van tienduizenden Zweden veranderden in de tien jaar nadat ze bij een loterij een smak geld hadden gewonnen.

De onderzoekers ontdekten dat de gevolgen heel anders zijn bij mannen dan bij vrouwen. En dat in het toch als vrij egalitair bekend staande Zweden. Voor mannen lijkt de plotselinge rijkdom een stimulans om gezinnen te stichten. Bij vrouwen lijkt juist het tegenovergestelde het geval. De vorsers publiceerden hun bevindingen vorige maand op de site van de Amerikaanse denktank ­National Bureau of Economic ­Research.

Meer kans op vaderschap

Ongehuwde mannen die minstens een miljoen kronen (ongeveer 100.000 euro winnen, hebben in de vijf jaar daarna 30 procent meer kans om te trouwen dan ongehuwde mannen zonder zo’n financiële meevaller. En een winnend lot verlaagt de kans dat getrouwde mannen scheiden, met zo’n 40 procent. De kans dat winnende mannen ­vader worden, vergroot ook aanzienlijk, tot 30 à 40 procent.

Bij vrouwen zagen de vorsers heel andere cijfers. De winst leek nauwelijks hun kans op het krijgen van kinderen te beïnvloeden. ­Getrouwde vrouwen met winnende loten leken de financiële slagkracht vaak te gebruiken om een nieuw leven voor zichzelf uit te stippelen. In Zweden heeft degene die de prijs wint namelijk meer zeggenschap over de besteding van het prijzengeld dan diens partner. Ook na een scheiding gaat het meeste geld naar degene wiens naam op het winnende lot staat. Voor vrouwelijke winnaars verdubbelt de rijkdom bijna hun kans op een echtscheiding binnen de eerste drie jaar. Op de langere termijn was dat effect op echtscheidingen er niet meer. Het kan zijn dat vrouwen het geld gebruikten om huwelijken die toch al op springen stonden, ­versneld te ontbinden.