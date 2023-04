Ars Academia brengt Stabat Mater in Aldeneik

Maaseik

Pergolesi baseerde zich in 1763 op een Latijnse tekst uit de 13e eeuw voor zijn Stabat Mater. Hij werkte de compositie af op zijn sterfbed en stierf op 26-jarige leeftijd aan tuberculose. “Tradities moet je koesteren. Daarom staat de ‘Stabat Mater’ ook dit jaar op witte donderdag op het programma in Aldeneik”, zegt Gerrie Geurts van Jeugd en Muziek. Pergolesi’s meesterwerk gaat over Maria die haar zoon aan het kruis genageld ziet. Het instrumentaal octet van Ars Academia met sopraan Liesbeth Schepers en alt Lien Haegeman gaven een schitterende uitvoering onder leiding van John Vandecaetsbeek. Voorafgaand aan het Stabat Mater kregen enkele leerlingen van de academie de gelegenheid om samen met Ars Academia op te treden. Bij deze editie waren dat Fien Smets op hoorn en Minka Frenssen op dwarsfluit. roma