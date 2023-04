Beringenaar krijgt 12 jaar cel nadat hij ex neersteekt met 10 messteken

De 56-jarige Beringenaar Peter Jacobs is vrijdag in Hasselt veroordeeld tot 12 jaar cel voor poging moord op zijn partner. Op 21 januari vorig jaar stak de man zijn ex-partner tien keer met een mes in haar woning in Lummen. De vrouw overleefde ternauwernood.

Aanleiding van de steekpartij was dat de “toxische” relatie na acht jaar op de klippen was gelopen. Peter Jacobs belandde op straat, maar de vrouw nam hem tijdelijk weer in huis. Toen het slachtoffer stelde dat hij weer moest vertrekken, ging het licht bij hem uit in de woning van het slachtoffer in de Oudestraat in Lummen. Met alle moeite van de wereld kon de vrouw naar buiten vluchten. Op de oprit van een buur stuikte ze rond 16 uur in elkaar. Een buurman kon de hulpdiensten verwittigen. “De tijdige tussenkomst heeft haar leven gered. Het slachtoffer verkeerde in acuut levensgevaar. Als de buren niet thuis waren geweest, hadden we nu een heel ander verhaal”, klonk het op het proces. Liefst tien snij- en steekwonden, waarvan twee in de borststreek en drie in het gezicht, stelden de dokters vast. “Ze is letterlijk en figuurlijk voor het leven getekend. Telkens als ze in de spiegel kijkt, ziet ze de littekens”, sprak haar advocate Tina Timmermans.

Afwassen

Meteen na de steekpartij koos Peter Jacobs het hazenpad zonder zich over zijn partner te bekommeren. Een uur later kon de politie hem in zijn wagen in de buurt aantreffen. Langs hem lagen blikjes alcohol. Meermaals bleek hij grote dorst te hebben. Sindsdien verblijft de man in de gevangenis. Ze viel me aan in de keuken. Ze duwde me. Waarom weet ik niet. Mogelijk had ze haar medicatie niet genomen. Ik was aan het afwassen en had twee messen vast. Ik draaide me om en zei ‘pas op, ik heb twee messen vast’. Van het één kwam het ander. Het mes is in haar buik gegaan wat niet de bedoeling was”, verklaarde de dader op het proces die er aan toevoegde zich niet alles meer te herinneren.

“Had gehoopt op de waarheid”

De verklaring kon op veel ongeloof rekenen. “Er zijn tien steekletsels vastgesteld. Dit staat faliekant dwars op wat men verklaart.” “Als het dan toch een ongeluk was, waarom vlucht hij dan? Waarom belt hij de hulpdiensten niet? Hoe kan je trouwens afwassen met twee messen in de hand?” Het bleek ook niet de eerste keer te zijn hij een draai aan zijn verklaring gaf. Het slachtoffer hoorde het allemaal met veel moeite aan. “Ik had gehoopt dat hij voor één keer in zijn leven de waarheid zou spreken”, klonk het ontgoocheld en in tranen. “Ik ben blij dat ik er nog ben en de steun en liefde van mijn moeder en dochter heb. Zonder hen had ik het niet gered.” Aanleiding was dat de relatie na acht jaar op de klippen was gelopen. Peter Jacobs belandde op straat, maar de vrouw nam hem tijdelijk weer in huis. De poging moord komt hem nu op twaalf jaar cel te staan en hij wordt vijf jaar terbeschikking van de strafuitvoeringsrechtbank gesteld. Aan zijn ex is de man een voorlopige vergoeding van 5.000 euro verschuldigd. De rechtbank duidde een deskundige aan om de schade te begroten.