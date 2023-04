LIVE PARIJS-ROUBAIX. Titanenstrijd tussen Van Aert en Van der Poel of is outsider beste kasseivreter?

Een week na de Ronde van Vlaanderen maakt het peloton zich op voor een dagje kasseien vreten. Om iets over 11 uur weerklinkt in Compiègne het startschot van Parijs-Roubaix. Krijgen we een titanenstrijd tussen Van Aert en Van der Poel? Of verrast een outsider op de Velodroom? Volg het hier live.