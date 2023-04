Delhaize zal er “alles aan doen” opdat winkels en distributiecentra dit weekend open blijven

Het paasweekend is een belangrijk moment voor supermarkten. Het is een verlengd feestweekend, waarin traditioneel veel omzet wordt gedraaid. De kans lijkt dan ook groot dat de vakbonden bij Delhaize dat zullen aangrijpen om opnieuw op grote schaal actie te voeren. “Het wordt een flauw weekend voor Delhaize”, voorspelt een vakbondsman al. Wellicht zullen veel winkels van Delhaize zaterdag opnieuw de deuren dicht houden. Of ook distributiecentra zullen worden geviseerd, is minder duidelijk.

Delhaize zelf gaat er alles aan doen om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Meer details wil hij daarover niet kwijt. “De tewerkstelling van 32.000 directe banen hangt daar van af. Het bedrijf moet kunnen blijven draaien”.

Bij Delhaize voeren de vakbonden al een maand actie nadat de directie aankondigde om haar 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Heel wat eigen winkels hielden uit protest de deuren dicht, maar de actiebereidheid is de voorbije weken wel aan het afzwakken. Het zwaartepunt ligt vooral in Brussel en Wallonië. Vrijdag zijn 78 eigen winkels open en 50 supermarkten dicht, aldus Dekelver.