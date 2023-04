Kampse Neelke (33) vertrouwt kinderopvang niet: “Geen verantwoordelijkheidsgevoel”

“Je gaat ervan uit dat je kind veilig is en dat erover gewaakt wordt. Maar dat was blijkbaar toch niet het geval”, vertelde Anna Ventriglia nadat toezichters haar kind vergeten waren in een park. Na deze gebeurtenis vroegen wij ons af tot op welke mate onze lezers jeugdwerkingen vertrouwen. Lees hieronder de opinie van een van onze lezers.

Een driejarig kind dat wordt vergeten in een park: het is een horrorscenario voor iedere ouder. Op 5 april 2023 werd het echter de harde realiteit voor Anna Ventriglia nadat de Genkse jeugdwerking Grabbel & Co haar driejarige dochter vergeten was na een buitenactiviteit. Naar aanleiding van deze gebeurtenis, die gelukkig wel een goede afloop kende, vroegen wij ons af wat onze lezers vinden van jeugdwerkingen. De meningen van ons lezerspubliek zijn verdeeld, maar Neelke (33) uit Leopoldsburg neemt alvast geen risico’s.

“Ik vertrouw niemand met mijn kinderen”, vertelt Neelke. “Je leest te veel van deze verhalen in de media: kinderen die worden achtergelaten in een park, agressief worden behandeld in een crèche of soms nog erger.” Daarom heeft de moeder van drie er bewust voor gekozen om huismoeder te worden. Ze neemt de zorg voor haar kinderen liever volledig op zich. “Naast mezelf mogen enkel mijn moeder en man op de kinderen passen. Zelfs als ze in de naschoolse opvang blijven, is dat maar voor een kwartiertje of maximaal een halfuur.”

Geen minderjarigen

Dat het voorval in Genk is kunnen gebeuren, snapt Neelke niet. “Je telt je kinderen toch wanneer je vertrekt, maar vooral ook wanneer je teruggaat naar opvanglokaal? Zelfs zes keer als dat moet. Ik vind het zeer vreemd dat een kind zo lang kwijt kan zijn en dat ze dat pas opmerken wanneer de ouders komen. Dan vraag ik mij af waar de toezichters eigenlijk mee bezig zijn geweest”, laat de Kampse ons weten.

Haar twijfels gaan niet enkel over Grabbel & Co, maar jeugdwerkingen in het algemeen. “Kinderen opvangen is eigenlijk geen taak voor minderjarigen”, is de moeder van mening. “Ze hebben het verantwoordelijkheidsgevoel niet. Dat is begrijpelijk, toch? Toen ik zelf een tiener was, hield ik mij ook nog niet bezig met wat er allemaal juist komt kijken bij kinderzorg.” Andere lezers delen Neelkes opinie: “De monitors zijn vaak jong en hebben niet het besef dat ze verantwoordelijk moeten zijn”, klinkt het.

Slordig

Toch zijn er ook lezers die wel vertrouwen hebben in jeugdwerkingen. “Er kan altijd iets gebeuren, kinderen lopen ook verloren als hun ouders erbij zijn. De jeugdwerking heeft hier zeker een fout begaan maar daarom doet niet elke jeugdwerking dat. Men kan er maar uit leren”, vertellen anderen.

“Incidenten tijdens jeugdwerking zijn uiterst zeldzaam. Dit is een spijtig incident dat gelukkig goed afgelopen is en waaruit geleerd kan worden”, valt nog te horen. “Niet iedere jeugdvereniging is zo slordig.”

Ook Neelke ziet het niet allemaal negatief. “Sommige kinderverzorgers zullen dat zeker wel doen uit goede wil en de goede overtuigingen. Ik neem echter liever het zekere voor het onzekere”, sluit de Kampse af.