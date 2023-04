NBA. Chris Paul werpt 7 (!) driepunters en loodst Phoenix naar zevende zege op rij

Phoenix heeft Denver met 119-115 geklopt in de NBA. De Suns behaalden hun zevende overwinning op een rij en verzekerden zich zo van de vierde plaats in de Western Conference.

Bij Phoenix waren Kevin Durant (29 punten) en Chris Paul (25 punten) de uitblinkers. Paul wierp zeven driepunters door de korf, een persoonlijk record.

In de eerste ronde van de play-offs zal Phoenix het opnemen tegen het nummer vijf. De LA Clippers en titelverdediger Golden State liggen in polepositie voor die plek. Denver staat aan de leiding in het Westen.

Miami boekte verder een 101-129 zege tegen Philadelphia, dat al zeker is van een stek in de play-offs. De Heat is zevende in de Eastern Conference en heeft nog een kleine kans om de play-ins te ontlopen. De nummers zeven tot tien komen in de play-ins in actie, waarin zowel in het Oosten als het Westen gestreden wordt voor de laatste twee tickets voor de play-offs. Als Brooklyn (6e) zijn twee laatste wedstrijden verliest van Orlando en Philadelphia, en Miami wint van Washington en Orlando, dan wipt de Heat alsnog over de Nets.

In het Westen haalde Oklahoma het met 98-114 van Utah. Nummer tien Oklahoma ligt zo op koers om de barrages te bereiken. Cleveland, vierde in het Oosten, pakte met 94-118 de scalp van Orlando.