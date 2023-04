Ferrari vecht tijdstraf Carlos Sainz aan na tumultueuze GP van Australië

Het Formule 1-team van Ferrari vecht de tijdstraf aan die Carlos Sainz zondag kreeg in de Grote Prijs van Australië. De Spanjaard finishte in Melbourne als vierde, maar viel door de straf van 5 seconden terug naar de twaalfde plaats, buiten de punten. Sainz werd bestraft omdat hij in de slotfase van de bijzonder chaotisc)h verlopen race na de tweede herstart de auto van zijn landgenoot Fernando Alonso (Aston Martin) aantikte.

De GP op het Albert Park-circuit in Melbourne moest maar liefst drie keer worden stilgelegd vanwege crashes. De race eindigde met een ronde achter de safetycar. De Nederlander Max Verstappen werd als winnaar afgevlagd.

Sainz kreeg vlak voor de laatste herstart te horen dat hij een tijdstraf van vijf seconden zou krijgen, omdat hij door de wedstrijdleiding schuldig werd bevonden aan de botsing met Alonso. De Ferrari-coureur had de Aston Martin bij de tweede herstart in de eerste bocht van achteren aangetikt, waardoor Alonso spinde. De race werd vlak daarna voor de derde keer stilgelegd na een zware crash van de Alpine-coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Nyck de Vries (AlphaTauri) werd in de chaos in de eerste bocht van de baan gereden door Williams-coureur Logan Sargeant, die daarvoor niet werd bestraft.

Sainz reageerde boos en emotioneel toen hij hoorde van zijn tijdstraf. “Dit kan niet waar zijn”, zei Sainz over de boordradio. “Verdien ik het om buiten de punten te eindigen? Nee, nee. Dit is onacceptabel. Ze hadden tot na de race moeten wachten en met mij moeten praten.” De Spanjaard liep 12 punten voor het WK mis.

Ferrari heeft de internationale autosportfederatie FIA nu om een herziening van de zaak gevraagd.