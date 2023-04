Topantiquair koopt ‘Huizenjagers’-pand, maar hij was eerst niet overtuigd

De miljoenenweek van ‘Huizenjagers’ eindigde donderdag met een verrassing. Dat bekend antiquair Paul De Grande een bod uitbracht en een pand kocht, verklapte hij al in ‘De tafel van vier’. Maar dat hij zou kiezen voor het huis met drie verdiepingen in Brugge, had zelfs makelaar Rob niet durven dromen. “Het was eigenlijk het huis waar ik eerst het minst voor was”, geeft de antiquair toe.

“Ik deed mee zodat mensen zouden weten dat ik iets zocht, maar het is anders uitgedraaid”, vertelde De Grande vorige week aan Gert Verhulst. “Ik heb meteen gekocht.” In de laatste aflevering van de miljoenenweek bleek dat hij een bod van twee miljoen euro deed op het pand in Brugge dat hem getoond werd door Rob. De 25-jarige makelaar uit Overijse kroonde zich ook tot winnaar van de week.

Nochtans was het geen liefde op het eerste gezicht voor De Grande. De antiquair zag bij aankomst al meteen een probleem: het huis heeft drie verdiepingen. “Wij moeten veel spullen verhuizen”, opperde hij. Zelfs de aanwezige lift kon de Stukken van mensen-expert niet geruststellen.

“Het was het huis waar ik eerst het minst voor was, maar ik moest het anders bekijken”, legt De Grande uit in Huizenjagers. “Ik heb er een ander idee over nu.” Zodra hij het plan opvatte om enkel de grote ruimtes te gebruiken als ontvangstruimte, raakte hij meer overtuigd van het huis. “Bij mijn eerste bezoek had ik niet bedacht dat we ’t zo kunnen doen.”

