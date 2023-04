Trio neemt de leiding na de eerste dag van de Masters golf. Thomas Pieters is pas 54ste

Na de openingsronde van het Masters Tournament, het eerste majortoernooi in het golf van dit jaar, delen Viktor Hovland, Jon Rahm en Brooks Koepka de leiding en dit met -7. In hun spoor volgen Jason Day en Cameron Young met -5. Onze landgenoot Thomas Pieters nestelde zich net als Tiger Woods pas op de 54ste positie en moet ervoor vrezen dat hij vandaag zijn laatste ronde speelt op de Augusta National Golf Club.

Tijdens de openingsdag van de 87ste editie van de Masters verbaasde de zeer kleurrijk uitgedoste Viktor Hovland vriend en vijand. In zijn drie voorgaande deelnames had de 25-jarige Noor nog nooit een score onder de 70 slagen ingediend. Nu leverde hij als eerste een kaart van 65 slagen, ofte -7, in. Vooral zijn eerste negen holes in amper 31 slagen waren magistraal. Een eagle op hole 2 en daarna birdies op hole 6, 8 en 9 zetten hem halfweg op -5. Birdies volgden nog op 11 en 13. Dan viel de machine stil en bleef Hovland steken op bogeyvrije kaart in van 65 slagen (-7).

De ronde van Jon Rahm kende met een double bogey een dramatisch start. Het nummer drie van de wereld liet het niet aan zijn hart komen en stond twee holes verder terug op ‘even par’. De Spanjaard denderde door met een birdie op hole 7 en zelfs een eagle op de daaropvolgende hole. Rahm had nog een ijzersterk slotakkoord in zijn clubs met vier birdies op zijn laatste zes holes. Zijn 65 score is de laagste score met een double bogey op de kaart ooit op de Masters .

Brooks Koepka zette zich als derde mee aan kop en houdt de eer van de LIV Golf Tour hoog. Met vier birdies op de ‘front nine’ nam de viervoudige majorwinnaar meteen een optie op de leiding. Na een nieuwe birdie op hole 12 moest de 32-jarige Amerikaan op hole 13 zijn enige bogey toelaten. Koepka vocht nog terug met drie birdies op de laatste vier holes en nestelde zich in de leidersgroep van 65 slagen (-7).

In het zog van het leiderstrio volgt het duo Jason Day en Cameron Young. De Australiër en Amerikaan tellen met 67 slagen (-5) twee slagen meer dan de leiders. Daarna is het drummen met maar liefst 36 van de 86 gestarte spelers in de rode cijfers. Zo staat onder meer titelverdediger Scottie Scheffler op -4.

Thomas Pieters kende een moeilijke openingsronde. Het was vechten en zwoegen van de eerste tot de laatste minuut. De bogeys op de openingshole en hole 5 werden uitgevlakt met birdies op hole 6 en 7. Met zijn derde (hole 8) en vierde bogey (hole 10) van de dag kreeg de 31-jarige Antwerpenaar halfweg opnieuw een plusteken, namelijk +2, achter zijn naam. Een opflakkering volgde met zijn tweede birdie (hole 13). Dan was het weer incasseren met bogeys op hole 16 en 17. Finaal redde Pieters nog zijn ronde door de slothole in birdie uit te holen. Met 74 slagen (+2) en de 54ste plaats zal Pieters vandaag uit een ander vaatje moeten tappen of het zal zijn allerlaatste ronde op Augusta National Golf Club lopen. Ook vijfvoudige Master-winnaar Tiger Woods leverde een kaart in van 74 slagen (+2).