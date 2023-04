Hondje gedumpt in ondergrondse vuilcontainer: “Hij was meer dood dan levend”

Een medewerker van de afvaldienst in het Nederlandse Den Bosch heeft donderdag een hondje van een gewisse dood gered. Tijdens het legen van een ondergrondse afvalcontainer stuitte de man op een klein hondje dat vermoedelijk in de container werd gedumpt. Het hondje was “bang, uitgedroogd en koud.”

“De medewerker was de ondergrondse vuilcontainers aan het legen, en daar kwam een hondje uit tevoorschijn”, schrijft de dierenambulance van Den Bosch op Facebook. “Bang, uitgedroogd en koud zijn de woorden die de staat van het hondje het best samenvatten.” Volgens de dierenambulance was het hondje er echt slecht aan toe. “Hij was meer dood dan levend.”

Twee medewerkers van de dierenambulance brachten het hondje naar een dierenarts. “Daar heeft het hondje, een reutje, een infuus met vocht toegediend gekregen, en is hij goed nagekeken. Hij heeft verwondingen aan zijn achterpoot, en was moe.” Het hondje maakt het ondertussen weer iets beter. “Hij is opgewarmd, schoongemaakt, en heeft zojuist wat gegeten. Dit kleine strijdertje komt er hopelijk weer helemaal bovenop.”

Het is niet duidelijk wie de eigenaar van het hondje is. “Wat is er gebeurd, en van wie is dit hondje?”, vraagt de dierenambulance op Facebook. “Feit is dat een hond onmogelijk zelf in zo’n vuilcontainer kan springen. Hij moet hierbij dus ‘hulp’ gehad hebben. Een eerste buurtonderzoek is gedaan, maar daaruit is nog geen antwoord naar voren gekomen.”