Dieven stelen horloge van 300.000 euro, maar krijgen F1-piloot Leclerc in een Ferrari achter zich aan

De Italiaanse politie heeft opmerkelijke beelden vrijgegeven die kaderen in de diefstal van een luxehorloge van 300.000 euro. Daarop is te zien hoe Formule 1-coureur Charles Leclerc in zijn Ferrari 488 Pista de achtervolging inzet op de dieven van zijn Richard Mille. Topsnelheid van Leclercs Ferrari: 330 kilometer per uur. De dieven probeerden hem te verschalken door het horloge door te geven vanop een scooter naar een auto, maar intussen zijn vier verdachten opgepakt.

In de nacht van 18 april 2022 werd Formule 1-coureur Charles Leclerc het slachtoffer van een overval toen dieven in de Toscaanse stad Viareggio op paasmaandag zijn Richard Mille-horloge van 300.000 euro stalen.

Twee verdachten, die zich voordeden als fans, wilden met de F1-coureur op de foto en de Monegask stemde toe. De dieven gristen het dure uurwerk van zijn pols en vluchtten op een scooter om het horloge vervolgens door te geven aan handlangers in een grijze auto.

Om weg te komen bij Formule 1-piloot was een ingenieus plan nodig, want op beelden van de politie is te zien dat Leclerc de achtervolging inzet met zijn Ferrari 488 Pista met een topsnelheid van 330 kilometer per uur en een acceleratievermogen van 0 naar 100 in 3 seconden.

Volgens de officiële verklaring van de Italiaanse politie zijn er vier personen gearresteerd die worden verdacht van de diefstal: de twee personen die op de scooter werden gezien en een 39-jarige man en een 29-jarige vrouw die in de auto zouden hebben gezeten.