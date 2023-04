Geheime plannen van VS en NAVO over oorlog in Oekraïne gelekt, Pentagon voert onderzoek

Geheime documenten met plannen van de Verenigde Staten en de NAVO voor de opbouw van het Oekraïense leger in de aanloop naar een offensief tegen Rusland, zijn deze week gelekt en verschenen op sociale media. Dat meldt de New York Times. Het Pentagon is een onderzoek gestart.

Het gaat onder andere om tabellen met verwachte wapenleveringen aan Oekraïne, troepensterkte van Oekraïense eenheden, en andere plannen. De documenten verschenen op Twitter en Telegram, dat met name in Rusland erg populair is. Volgens militaire analisten werden de cijfers her en der aangepast om het aantal Oekraïense doden groter en het aantal Russische verliezen kleiner te doen lijken. Dat zou kunnen wijzen op een Russische poging tot desinformatie.

De documenten zijn naar verluidt ongeveer een maand oud, en bevatten geen specifieke aanvalsplannen voor het Oekraïense offensief dat vermoedelijk in de komende weken aangevat zal worden. Toch zouden ze de Russische oorlogsplanners belangrijke inzichten kunnen bieden: zo bevatten ze gegevens over hoe snel het Oekraïense leger de strategisch belangrijke Amerikaanse HIMARS-raketten gebruikt.

Het is niet duidelijk hoe de documenten gelekt kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geprobeerd om de plannen te verwijderen, maar zijn daar vooralsnog niet in geslaagd. Het Pentagon voert een onderzoek naar het lek.