Drie dagen thuis zonder ziektebriefje? Politiek is voor, huisartsen niet

Drie dagen na elkaar afwezig kunnen zijn zónder ziektebriefje, en dat drie keer per jaar. Dat is het nieuwe wetsvoorstel van Kristof Calvo (Groen). Geen goed idee, volgens werknemersorganisatie UNIZO en Artsensyndicaat BVAS.

Sinds kort heeft u geen ziektebriefje meer nodig bij één dag afwezigheid, als u in een bedrijf met meer dan 50 werknemers werkt. Kamerlid Kristof Calvo wil die maatregel nu uitbreiden naar drie dagen afwezigheid zonder attest, maximaal drie keer per jaar. Ook bedrijven met minder dan 50 werknemers moeten deze versoepeling kunnen toepassen. “Minder paperassen, meer vertrouwen”, is het motto. “De bevoegde ministers zijn voorstander, het is een besparing en het werkt in het buitenland”, klinkt het bij Calvo. Hij benadrukt dat de controle niet zal verdwijnen. “Werkgevers kunnen nog altijd een controlearts sturen.”

Toch staat werkgeversorganisatie UNIZO niet achter het wetsvoorstel. “Een ziektebriefje is op dit moment de enige stok achter de deur om mogelijke fraude tegen te gaan”, zegt topman Danny Van Assche. Volgens UNIZO moeten werknemers de mogelijkheid behouden om een ziektebriefje te vragen van hun werknemers. Bij één dag afwezigheid én bij drie dagen afwezigheid. “We pleiten niet voor een verplicht ziektebriefje, maar wel tegen het verplicht afschaffen ervan.”

Ook de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) vindt dit wetsvoorstel geen goed idee. Vooral uit vrees voor uitstel van consultaties, met alle negatieve gevolgen van dien. “Ziektes vaststellen is onze kernopdracht”, zegt Jos Vanhoof. Dat deze maatregel de administratieve lasten bij artsen moet verlagen, is voor Vanhoof een non-argument. “Het is een voorwendsel om onze taken als arts uit te hollen. Waar wij echt nood aan hebben, zijn meer mensen en meer middelen.”