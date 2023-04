Tot drie maanden wachten om auto te herstellen

Wie een bluts of kras in zijn auto wil laten herstellen, heeft tegenwoordig veel geduld nodig. De wachttijd bij carrossiers loopt op tot wel drie maanden. Veel bedrijven hebben er de brui aan gegeven, en jongeren zijn niet meer geïnteresseerd in de job. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Er werken in België 5.000 arbeiders in carrosseriebedrijven, maar dat zijn er zo’n 1.000 te weinig. Dus is het gemiddeld een maand wachten om je auto hersteld te krijgen, soms zelfs drie maanden. Het is moeilijk om al het werk gedaan te krijgen, zegt Kristof Eraly van beroepsfederatie Febelcar.

Zeker omdat het steeds complexer wordt. Vijftig jaar lang kon je op dezelfde manier een bumper van een auto halen en herstellen. Nu zijn er tal van veiligheidssystemen, en de sensoren bevinden zich net op de plekken die bij een ongeval eerst geraakt worden. Technologische kennis is veel belangrijker geworden, maar niet iedereen wil daarin investeren.

Veel bedrijven hebben de voorbije jaren de handdoek gegooid. Wie overblijft, heeft meer werk, maar heeft daarvoor geen geschoold personeel.