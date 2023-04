Bijna helft minder studenten naar VK dan voor corona

Het aantal studenten dat op uitwisseling trekt naar het Verenigd Koninkrijk ligt 44 procent lager dan voor de brexit. Dat blijkt uit cijfers van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In het academiejaar 2018-2019 staken nog 770 studenten het Kanaal over. In 2021-2022 waren dat er slechts 436.