Twee doden bij ijsstorm in oosten van Canada

Twee mensen zijn om het leven gekomen tijdens een ijsstorm in het oosten van Canada. Bijna een miljoen anderen zaten donderdagavond nog steeds zonder stroom.

De storm trof Quebec en Ontario, de twee dichtstbevolkte provincies van Canada. Het was de grootste stroomstoring in Quebec sinds de ijsstorm van 1998, die de provincie wekenlang in chaos stortte.

De autoriteiten melden twee doden: een inwoner van Oost-Ontario die woensdag door een vallende boom om het leven kwam, en een 60-jarige man in Quebec die donderdag dodelijk gewond geraakte door een tak toen hij probeerde zijn tuin op te ruimen.

Donderdagavond werden wegen en straten nog steeds vrijgemaakt. Duizenden bomen waren onder het gewicht van het ijs omgevallen, waardoor ook elektriciteitsleidingen werden beschadigd.

De autoriteiten roepen op tot voorzichtigheid en adviseren mensen uit de buurt te blijven van beboste gebieden en van omgevallen bomen en draden. In Montreal werd de Mount Royal, de heuvel die de stad domineert, afgesloten.

Talrijke centra werden geopend om inwoners zonder stroom op te vangen, aangezien de temperaturen rond het vriespunt schommelden en het herstel van de stroom enkele dagen kan duren.