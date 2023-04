Gênant: Poetin wacht op applaus na harde speech aan ambassadeurs… maar het blijft oorverdovend stil

Een ceremonie in het Kremlin is woensdag geëindigd met een ongemakkelijk moment voor Vladimir Poetin. Na een harde speech aan het adres van onder meer de nieuwe ambassadeurs van de Verenigde Staten en de Europese Unie, verwachtte de Russische president een applaus. In tegenstelling daarvan bleef het stil, waardoor hij ietwat onwennig afscheid nam van de ambassadeurs, die ondertussen ijzig kalm voor zich uit bleven staren.

Tijdens de speech vertelde Poetin onder meer tegen de VS-ambassadeur Lynne Tracy dat de Amerikaanse steun voor een revolutie in Oekraïne in 2014 heeft geleid tot de huidige oorlog in het land. Ook de ambassadeur van de Europese Unie Roland Galharague moest het ontgelden. Zo zijn de betrekkingen tussen de EU en Rusland volgens Poetin “ernstig verslechterd”. “De Europese Unie is een geopolitieke confrontatie met Rusland aangegaan.”

(kmlo)