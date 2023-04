Roel Bucumi miste vorig jaar na verkeersongeval fase met Nederlandse clubs, maar geniet nu des te meer: “Ook al is het nu Elite Silver, natuurlijk doet dit deugd”

Een dertiger. Met zoveel overwicht ging Leuven Bears op de vorige speeldag winnen bij het Nederlandse Yoast. Exponenten van die klinkende zege: Nick McGlynn en Tiago Nunes. De eerste is een Amerikaan met de juiste instelling, de tweede een jongere uit de eigen kweekvijver die onder Eddy Casteels speelkansen krijgt en die ook verzilvert. Nog zo’n talent van eigen bodem is Roel Bucumi. Waar hij vorig jaar het mooie parcours van de Bears in Elite Gold moest missen door een verkeersongeval, krijgt Bucumi in deze Elite Silver wel de kans om zich te tonen.

Roel, hoe voelt het om een jaar later wel op het parket te staan in de fase met al die Nederlandse clubs?

“Natuurlijk doet dit deugd, zeker na vorig jaar. Oké, het is dit jaar Elite Silver geworden, waardoor de affiches misschien iets minder aantrekkelijk zijn, maar dat neemt niet weg dat het een uitdaging blijft om te spelen tegen al die Nederlandse tegenstanders.”

Tiago speelde vorige week uitmuntend tegen Yoast. Heb jij het gevoel tot dusverre al een belangrijk rol gespeeld te hebben tussen de McGlynns en Heaths die Leuven rijk is?

“Goh, dat vind ik moeilijk te zeggen. In Amsterdam speelde ik misschien wel mijn beste minuten en ook tegen Yoast heb ik beslist mijn bijdrage gehad. Maar ik ben nog een jonge snaak en heb nog veel te leren. Ik gun mezelf daar ook de ruimte en tijd voor en wil zeker niet te hard van stapel lopen.”

Coach Eddy Casteels predikt nederigheid, maar brandt tegelijk van ambitie en mikt op het hoogst haalbare: die zesde plaats moet van jullie worden.

“Al voor de eerste wedstrijd in Elite Silver hebben we gezegd dat een perfect rapport met tien zeges op tien matchen ons doel is. Als we vorig seizoen in Gold acht op tien zeges konden boeken, lijkt dat trouwens ook niet eens overdreven. Met die nuance dat we niet te hoog van de toren blazen en elke tegenstander met voldoende respect tegemoet treden. Aalst verloor met twee punten tegen BA Limburg en staat mee op kop in Silver. Dat zegt genoeg, zeker. Wij gaan echt niet meewarig doen over onze tegenstrevers. Onze coach wil het niet, wij willen het niet. Daar wordt niemand beter van.”

Iets anders dan: naar wie kijk je op binnen de eigen ploeg?

(vastberaden) “Brevin Pritzl. Als je ziet hoe makkelijk hij tot scoren komt en hoe frivool zijn spel soms is... Man, wat een klasbak. Ook het leiderschap van Joshua Heath is een voorbeeld voor me, zijn controle over het spel en de vista die daaruit spreekt... En als ik nog iemand mag noemen: KeVaughn Allen. Hij heeft die pijlsnelle handelingssnelheid in zich, waarvan ik nog altijd best vaak versteld sta.”

En wat zijn jouw sterkste kwaliteiten om het waar te maken op het hoogste niveau?

“Ik ben geen slechte shotter, maar ben toch vooral een creatieve speler. Teammaats laten lopen om hen de bal toe te spelen, dat is mijn sterke punt. Net zoals ik dat al deed en nog steeds probeer te doen bij de B-ploeg onder Jill Lorent.”

Nu je het hebt over de Leuven Young Bears, jullie doen het verrassend goed dit jaar.

“We staan derde. Ik wil die goede lijn van daar voor mezelf graag doortrekken bij de A-ploeg.”

Daar heb je zaterdag opnieuw de kans voor. Welke speler van BA Limburg moeten we volgens jou in het oog houden?

“Noe Botuli, die van Spirou Charleroi komt. Dat is een zeer explosief type met een uitstekende drive. Die kunnen we toch maar beter goed in het oog houden.”