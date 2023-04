Spa-Francorchamps kijkt uit naar FIA WEC manche op 29 april: “Met historisch rijdersveld”

De laatste tien jaar passeerde de WEC telkens in Spa-Francorchamps. “Maar het belangrijkste verschil met de vorige seizoenen is het rijdersveld dit jaar”, legde Frédéric Lequien, de algemeen directeur van het Le Mans Endurance Management (LMEM) en de WEC uit. “De massale komst van constructeurs in de Hypercar-categorie, de nieuwe koninginnenklasse, heeft geleid tot extreem efficiënte, spectaculaire en van ontwerp magnifieke wagens. We hebben het geluk dat er momenteel zeven constructeurs zijn ingeschreven in het kampioenschap. Dat is historisch voor de autosport.”

Ook Amaury Bertholomé, de algemeen directeur van het circuit van Spa-Francorchamps, merkte een verschil. “Het is erg belangrijk een kampioenschap te verwelkomen dat het goed doet, zich ontwikkelt en steeds meer mensen aantrekt”, gaf hij aan. “Dat betekent automatisch meer economische voordelen voor de regio. Voor het circuit is dit de eerste internationale meeting van het seizoen. We gaan voor het eerst onze nieuwe infrastructuur kunnen gebruiken, met de nieuwe tribune.”

De eerste vrije trainingen vinden op 27 april plaats, de kwalificaties zijn een dag later op 28 april. Op zaterdag 29 april wordt de start van de race gegeven om 12u45.