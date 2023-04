Racing staat in halve finales Euro Hockey League

Racing heeft zich donderdag in het Nederlandse Amstelveen dankzij een 3-2 zege tegen het Nederlandse Pinoké voor de tweede keer geplaatst voor de Final Four van de Euro Hockey League (EHL).

Samuel Malherbe (11. en 17.) en Tanguy Cosyns (49.), op strafcorner, zorgden in de stromende regen in het Wagener Stadion voor de Brusselse goals. Voor Pinoké troffen Marlon Landbrug (6.) en Red Lion Alexander Hendrickx (25.), op strafcorner, raak. Bij de Nederlandse ploeg speelden met Florent Van Aubel en Sébastien Dockier nog twee Belgische internationals mee. De drie Belgen stonden allemaal aan de aftrap.

De Belgische kampioen neemt het in de halve finales op tegen het Nederlandse Bloemendaal, de titelhouder en club van Red Lion Arthur Van Doren. Bloemendaal klopte in de eerste kwartfinale het Duitse Harvestehuder met ruime 7-2 cijfers.

Het beste resultaat van Racing in de Euro Hockey League is een vierde plaats, behaald in 2014. Bij hun laatste deelname, in 2018, gingen ze er in de kwartfinales uit. De Waterloo Ducks konden in 2019 als enige Belgische ploeg de EHL op hun naam schrijven, na 4-0 winst in de finale tegen Keulen.

In de twee nog te spelen kwartfinales treft het Rot-Weiss Keulen van Vincent Vanasch vrijdag in een Duits onderonsje Hamburg Polo Club. Vanasch kan de eerste speler worden die de EHL wint met drie verschillende teams, uit drie verschillende landen. Eerder pakte hij de eindzege met de Waterloo Ducks en met het Nederlandse Oranje Zwart. Belgisch vicekampioen Gantoise neemt het ten slotte nog op tegen het Spaanse Terrassa. Zaterdag en zondag worden de halve finales gespeeld. De wedstrijden voor het goud (16u15) en brons (11u30) staan maandag op het programma.

Archiefbeeld. — © BELGA

Racing-coach De Greve ziet Malherbe al als Red Lion

Xavier De Greve had vooraf alle beschikbare video’s van Pinoké bekeken. De coach van Racing concludeerde dat hij zijn verdediging moest aanpassen. Maar in de eerste wedstrijd van de Euro Hockey League ontpopte vooral zijn aanvaller Samuel Malherbe zich voor 3000 toeschouwers in Amstelveen tot de sterspeler bij uitstek.

“De Euro Hockey League is een speciaal toernooi”, zei De Greve donderdag na afloop van de met 3-2 gewonnen kwartfinale tegen het Nederlandse Pinoké. “We zijn er al vorige week mee begonnen. Ik weet dat we met Malherbe een groot talent hebben. Hij is zeker een belofte voor de Red Lions. Al speelt hij niet elke week zoals vanavond.” Malherbe scoorde op de openingsavond twee keer. Hij is een aanvaller die bij alle acties betrokken wil zijn.

Racing is Belgisch kampioen, maar bezet momenteel pas de vijfde plaats in de Belgische competitie. Het laatste optreden in de EHL dateerde van vijf jaar geleden. In 2014 haalden de Brusselaars al eens de top vier.

Met De Greve heeft Racing een coach die vertrouwd is met het Europese hockey. Als coach van Waterloo Ducks veroverde hij in 2019 de titel.

Pinoké, de verrassende nummer twee van de Nederlandse hoofdklasse, beschikt over drie Belgische internationals. Alexander Hendrickx vond na afloop dat Pinoké te veel had laten liggen. Zeven minuten voor tijd knalde zijn strafcorner tegen de paal. “Dat had dus de 3-3 moeten zijn”, baalde hij. “Racing was echt niet beter. Wij moeten onze mogelijkheden benutten.”

Niettemin is Hendrickx, net als Florent van Aubel en Sebastien Dockier, tevreden bij de Amsterdamse ploeg. “Volle tribunes op een regenachtige donderdagavond. Dat zie je alleen maar bij een familieclub als de onze.”